NY原油先物4月限（WTI）（終値） 1バレル＝81.01（+6.35+8.51%） ニューヨーク原油の２０２６年４月限は大幅続伸。イラン戦争が続くなか、石油輸出の要所であるホルムズ海峡は閉鎖されたままで、供給ひっ迫が世界に波及しつつある。世界第３位の石油消費国であるインドはロシア産原油を輸入して一時的にしのぐとの報道はあるものの、中東産原油に頼るその他の消費国の代替先は見当たらず、上値追いが始まった