バブル崩壊で痛手を負い、投資がすっかり苦手になってしまった……。そんな親の姿を見て育ち、自身も投資に背を向けて生きてきた氷河期世代の女性。しかし、猛烈な物価高と子どもの学費に悩まされ、「やっぱり投資をしたほうがいいのかも」と悩み始めている。近づく老後を前に、どうすればいいのか。マネーの専門家が、処方箋を提示する。今回のアドバイザーは、金融教育家でファイナンシャル・セラピストの上原千華子さんだ。【