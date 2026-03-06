アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃は5日夜も続きました。攻撃の応酬が続く中、イランの隣国アゼルバイジャンにも無人機が飛来していて、戦火が及んだ周辺国は13か国に増えました。首都テヘランにあるスタジアムへの空爆直後の映像では、大きな煙が上がっていました。スタジアムは5日の空爆で破壊され、骨組みだけが残されていました。アメリカとイスラエル軍によるイランへの攻撃は、5日夜も続きました。イラン国内の死者