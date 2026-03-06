東西で７人の調教師が４日、開業初日を迎えた。０３年に清水美波厩舎の厩務員として競馬の世界に飛び込んだ室井潔調教師（５０）＝美浦＝は、今年の新規開業調教師のなかで最年長。目指す厩舎像を「プロ意識を持って馬も仲間も大切にできるようにしていきたい」と掲げる。清水美厩舎時代に丹内が所属騎手だった縁があり、「まずは馬に合わせて一つでも前の着順を目指していきたいですが、大きな目標としては丹内君を乗せてＧ