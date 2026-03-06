「弥生賞ディープ記念・Ｇ２」（８日、中山）重賞初制覇へ、態勢は万全だ。ライヒスアドラーが５日、美浦Ｗで併せ馬を行い、ラストは軽快な動きで余力十分に併入した。デビュー３戦目とキャリアは浅いが、ポテンシャルはクラシック級。きっちりと権利を獲得し、大舞台へと駒を進める。厩舎期待のクラシック候補が満を持して初タイトル獲得をもくろむ。３カ月半の休養を経て、心身ともにパワーアップしたライヒスアドラー。美