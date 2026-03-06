ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックは5日、車いすカーリングの新種目、混合ダブルスが行われ、1次リーグ第3戦で日本の小川亜希、中島洋治組（チーム中島）は韓国ペアに0―9で完敗し、1勝2敗となった。韓国は2勝1敗。昨年の世界選手権を制した小川、中島組は第1エンドから6連続でスチールを許し、負けを認めた。6日は1勝2敗の地元イタリアと対戦する。1次リーグは8ペアが総当たりで争い、4位までが準決勝に進む。（共同）