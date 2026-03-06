弥生賞ディープ記念に出走予定だった東スポ杯２歳Ｓ覇者パントルナイーフ（牡３歳、美浦・木村）が同レースを回避した。所属するキャロットクラブがホームページで発表した。５日午後の馬体チェックで左トモを痛がる様子を見せたため。