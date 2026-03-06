デビューからわずか4年弱で東京ドーム単独公演を成功させ、いま最も波に乗る7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPER。彼女たちによる“はちゃめちゃ”で“わちゃわちゃ”な人気バラエティー『FRUITS ZIPPERのNEW KAWAIIってしてよ？』が、平日深夜のエンタメゾーン「バラバラ大作戦」を飛び出し、木曜25時台に昇格をはたすことが3月5日（木）深夜の放送でサプライズ発表された。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！2025年4月