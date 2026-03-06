歴史の始まりは1830年代で、現在の路線総延長は全土で約6万2000キロ。２つの数字を並べれば、インドが世界有数の鉄道大国ということはお分かりいただけるでしょう。インドの鉄道といえば、日本の新幹線技術で建設が進むインド高速鉄道のことは皆さまご存じの通りですが、もう一つの新しい鉄道が地域高速鉄道です。日本でいえば都市近郊鉄道。地域高速鉄道を整備するのが、政府系の首都圏交通公社（National Capital Region Transpo