飲食店にとって常連とはどんな存在なのか。コロナ禍にも通い続けて店を支えた常連がいる一方で、ありがた迷惑な常連がいるのも事実。客と店が良い関係を築くための“大人のたしなみ”を編集者・大木淳夫氏に学ぶ。※本稿は、「東京の最高のレストラン」編集長の大木淳夫『50歳からの美食入門』（中央公論新社）の一部を抜粋・編集したものです。常連の店があれば幸せになれる人生の止まり木を見つけよう常連になりたい、というの