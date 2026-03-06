帝国データバンクの調べによれば、意図的な法令違反や社会規範・倫理に反する行為を原因とした「コンプライアンス違反」倒産（法的整理、負債1000万円以上）は、2025年に278件発生した。前年（391件）から113件（28.9％）減少し、4年ぶりに前年を下回った。一方で、負債額の大きいコンプラ違反倒産は引き続き目立ち、2025年に発生した倒産における負債額上位20社のうち、半数近い9社がコンプラ違反倒産であった。（帝国データバン