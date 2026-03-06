日常生活は問題なく送れているものの、物忘れや約束の失念が増える…。そんな状態が認知症グレーゾーン（MCI：軽度認知障害）だ。放置すれば認知症へと進行するが、適切な治療や生活習慣の改善によって脳を健常に戻す道は残されている。60代で軽度認知障害と診断されながらUターンを果たした男性を例に、認知症を防ぐ生活習慣を専門医が解説する。※本稿は、認知症専門医の朝田隆『認知症グレーゾーンは分かれ道ーー「70歳でボケる