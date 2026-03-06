◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC韓国ーチェコ（5日、東京ドーム）始球式を務めたのは韓国の5人組女性アイドルグループ「RedVelvet」のWendyさん。背番号「21」の韓国のユニホームに身を包み、マウンドの近くへ向かうと、マウンド手前から振りかぶって、ボールを投じました。ボールは2バウンドして、キャッチャーのキム ヒョンジュン選手がキャッチ。大きく礼をしたWendyさんには拍手がおくられました。W