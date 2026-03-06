◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド(5日)WBC（ワールドベースボールクラシック）が5日に開幕。20チームが4つのプールに分かれる1次ラウンドから始まり、各プールの上位2チームがアメリカで行われる準々決勝に進出します。5日に日本開催のプールCでオープニングマッチとなったのはオーストラリア-チャイニーズ・タイペイ。オーストラリアはロバート・パーキンス選手の2ランと、2024年のMLBドラフト全体1位指名のトラビス