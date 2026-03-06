中東情勢悪化の影響を受けて、今年のフェブラリーＳ２着馬ウィルソンテソーロ（牡７歳、美浦・高木）と昨年のスプリンターズＳ覇者ウインカーネリアン（牡９歳、美浦・鹿戸）がドバイ遠征を取りやめた。ドバイワールドＣ・Ｇ１（２８日・ＵＡＥメイダン）に出走予定だったウィルソンテソーロはかしわ記念（５月５日・船橋）に目標を切り替えた。「オーナーサイドと協議をした上で決めました」と高木師。同日同所のアルクオー