東西で７人の調教師が４日、開業初日を迎えた。松尾卓哉調教師（４４）＝美浦＝は粕谷、中野、千葉と３つの厩舎を経験し、待望の調教師転身。「とりあえずバタバタしていたので実感はないんです」と苦笑しつつ、「人の能力をしっかりと発揮できる厩舎にしたい。トップダウンだけでなく、ボトムアップで意見を吸い上げることが大事だと思うので、風通しのいい厩舎にしたいです」と目標を掲げた。土曜中山４Ｒ・障害ＯＰのヴラ