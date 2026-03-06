東西で７人の調教師が４日、開業初日を迎えた。親子三代で調教師となった橋田宜長調教師（３７）＝栗東＝は試験合格後、中竹厩舎などを回りながら研修を行った。「多くのオーナー、人に支えられてこの日を迎えられました。期待に応えたいです」とヤル気に満ちた表情。「父と祖父が勝っている天皇賞・春には特別な思いがあります。そういうところに行ける馬を作りたいです」と目標を語った。土曜阪神１２Ｒで、中竹厩舎から転