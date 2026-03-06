◇オープン戦ソフトバンク5―1ヤクルト（2026年3月5日みずほペイペイドーム）ソフトバンクの開幕投手に指名されている上沢が、上々のデモンストレーションだ。開幕戦と同じみずほペイペイドームでのヤクルト戦で4回1安打無失点。4回1死一塁ではオスナを投ゴロ併殺に抑え、打者12人とほぼ完璧な内容だった。4奪三振はすべてフォーク。ブルペン調整で握りを浅く改良し「真っすぐに近い出だしから落とせた」と決め球の調整