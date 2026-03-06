東西で７人の調教師が４日、開業初日を迎えた。新規開業厩舎きっての“国際派”の平岩大典調教師（４２）＝美浦。イギリスやアイルランドに出向き、０９年凱旋門賞馬シーザスターズを管理したＪ・オックス調教師や児玉敬調教師の下で研さんを積んだ。帰国後、加藤征、武市、大竹厩舎を渡り歩いたが「自分のなかで馬作りの原点はアイルランドの競馬です。人も馬もリラックスして幸せを求めていきたいです」と語る。今週は管理