ソフトバンクは5日、27日の日本ハムとの開幕戦（みずほペイペイドーム）の始球式をタレント、女優の齋藤飛鳥（27）が務めると発表した。齋藤は「貴重な機会をいただき、ありがとうございます。今からドキドキしていますが、楽しみながら精いっぱい投球します！」とコメント。また、国歌独唱はミュージカルを中心に活躍する俳優の井上芳雄（46）が務める。