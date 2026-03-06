◇オープン戦ソフトバンク5―1ヤクルト（2026年3月5日みずほペイペイドーム）37歳のソフトバンク・柳田がオープン戦初長打＆初打点だ。2点リードの4回1死一、二塁、吉村の外角148キロを中越えへ適時二塁打。「しっかりと自分のスイングができたと思います。開幕までいい打席、いい感覚を出していけるようにしたい」3日は「4番」で4日は「3番」だったが、この日は昨季の日本シリーズでも活躍した「1番」と起用される打順