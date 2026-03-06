東西で７人の調教師が４日、開業初日を迎えた。祖父がシンボリ牧場の元代表だった柴田卓調教師（４５）＝栗東。“シンボリ”の勝負服と同じ、緑を基調に赤と白を加えた厩舎カラーで新たな門出を迎えた。「人馬とも無事に調教を終えられたのが何より。皆さんに感謝です。チームワークで同じ目標に向かって走っていける厩舎を目指しているので、自主的に働いてくれるスタッフさんの姿を見て、改めてその方向でいきたいと思いまし