◇オープン戦ソフトバンク5―1ヤクルト（2026年3月5日みずほペイペイドーム）ソフトバンク・栗原が、2021年以来5年ぶりに対外試合でマスクをかぶった。三塁で先発し、5回から捕手へ。この回から登板した2番手・伊藤とコンビを組んだものの、結果はほろ苦いものだった。「変な感覚でした。（紅白戦とは）雰囲気も違いましたし、緊張しました」5回1死一塁、二盗を狙った相手に対し、二塁へ送球したボールが一塁側へやや