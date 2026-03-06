４日に東西で開業初日を迎えた７人の調教師。注目は手塚貴久調教師（６１）＝美浦＝を父に持つ貴徳調教師（３３）＝美浦＝だ。目標はもちろん「長期的には父親を超えること。短期的には今年は１６馬房なので１６は勝ちたい」とＪＲＡ・Ｇ１・１２勝の“父超え”を宣言。最近は忙しくてあまり話せていないというが、「まぁ頑張れよ」とエールがあったと明かした。厩舎カラーはダークグリーン。理由を問うと「竹の成長力とか、