◇オープン戦日本ハム3―4西武（2026年3月5日エスコンF）初の開幕スタメンへ、日本ハムの水谷が技ありの一打を放った。同点の5回無死一塁。ウィンゲンターの低めスライダーに崩されながら、片手一本で中堅手の頭上を越した。今オープン戦6打席目で待望の初安打が、一時勝ち越しの適時打となり「良い拾い方ができた」と胸を張った。昨季は開幕直前に左脇腹痛で離脱しただけに「開幕スタメンを通過点としてやっていけ