「フィリーズＲ・Ｇ２」（７日、阪神）今週も師匠と桜切符をつかんでみせる。全２勝をダートで挙げている阪神ＪＦ１３着のローズカリスが芝で続戦。クラシックの舞台を目指す。「芝でもテンに行けて、どっちでも走れる馬です」。デビュー以来、手綱を取り続ける田口は“二刀流”を確信する。この中間も追い切りに騎乗した鞍上は「いつも動く馬」と普段と変わらない状態の良さを確認した。前走は抜群の行きっぷりを発揮した。