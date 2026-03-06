◇オープン戦ソフトバンク5―1ヤクルト（2026年3月5日みずほペイペイドーム）ソフトバンクの秋広優人内野手（23）は5日、ヤクルト戦の2回1死から右越えへオープン戦2号となる決勝弾を放った。打球速度はNPBでは最高クラスの181キロを計測した衝撃弾。昨季までの「すり足」を軽く右足を上げる「一本足」に変更した改造がはまり、対外試合8戦3発と当たっている。観戦した王貞治球団会長（85）も活躍に期待を示すなど、開幕ス