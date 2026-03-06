◇オープン戦日本ハム3―4西武（2026年3月5日エスコンF）新球スクリューに手応えを感じた。日本ハムの山崎福也投手（33）が、5日の西武戦でオープン戦初先発。3回に、2四球を与えるなど1死満塁から西川の三塁内野安打で先制を許し、4回も先頭打者の外崎への四球から追加点を奪われた。4回4安打2失点も、左腕は打者に変化球を意識させる投球で三振を奪うなど、収穫もあった。「高め真っすぐの空振りというのは、去年全然