女子ゴルフの渋野日向子（２７＝サントリー）が、?ハラハラドキドキ２０２６年バージョン?を宣言した。渋野は今季初戦の米ツアー「ブルーベイＬＰＧＡ」初日（５日、中国・海南島のブルーベイＧＣ＝パー７２）に、２バーディー、２ボギー、１ダブルボギーの７４で回り、２オーバーの６３位と出遅れた。そんな初戦に先立ち、スポンサー契約を結ぶＶポイントの公式ユーチューブチャンネルでインタビューが公開され、昨季につい