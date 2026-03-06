俳優の志尊淳が、4月12日スタートの日本テレビ系ドラマ『10回切って倒れない木はない』(毎週日曜22:30〜)に主演することが6日、発表された。企画の秋元康氏は、4月14日スタートのフジテレビ系『夫婦別姓刑事』でも企画を務めており、異例の“同クール2作ドラマ企画”となる。(左から)志尊淳、秋元康氏志尊が演じるのは、幼い頃に日本人の両親を失い、韓国有数の財閥の養子となった青年 キム・ミンソク/青木照。後継者と目されてい