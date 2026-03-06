金メダルは「猫のお陰」 画像はイメージです オリンピックの「金メダル」を、愛猫に捧げた米国代表選手が話題になっています。 2026年「ミラノ・コルティナ冬季オリンピック」に、フィギュアスケート選手として出場したIlia Malinin選手（21歳）です。彼は団体フリー種目で１位になった直後、その金メダルを愛猫Mistyに譲ったことをSNSで明らかにしました。というのも、彼の活躍をずっと精神的に支え