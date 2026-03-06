就職氷河期世代は今もなお絶望に打ちひしがれている。投稿を寄せた滋賀県の50代男性（年収200万円）は自身の人生を「不幸としか言いようがない生活を国が作った面もある」と振り返っている。男性は「昭和46年生まれ」で氷河期世代の初年度とも言われる世代。さらに、卒業時期に不運が重なってしまった。（文：長田コウ）「派遣で食い繋ぐ以外どうしようもなかった」男性は当時をこう振り返っている。「卒業時期に交通事故でブラン