「この会社で頑張るのやめよう」と思う瞬間は、下請けとして他社の仕事に参加したときにも訪れる。投稿を寄せた30代男性（建築・土木技術職）は、ある元請け会社の不誠実な対応に「とにかくやる気が無くなった」と不満をこぼしている。発端は、どんぶり勘定すぎる仕事の発注だった。（文：長田コウ）「支払い明細には身に覚えの無い工事内容が記載されていた」驚くことに、請負金額が不明のまま仕事をさせられたというのだ。「仕事