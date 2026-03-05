マツダの技術思想（SKYACTIV-G）を詰め込んだ直列4気筒1.5LガソリンエンジンP5-VP型を搭載し、自然吸気エンジンならではのリニアな吹き上がりに、小型＆軽量なFRスポーツカーとして軽快な走りで人馬一体感を誇るロードスター。 一方で、低回転のトルクの薄さや発進時の微妙な粘り不足など惜しいという声も……。 そこで紹介したいのが、寺本自動車商会が開発した内圧コントロールシステム「T-REV