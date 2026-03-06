兵庫県東播磨地域特産の六条大麦を使ったドーナツを、兵庫県立農業高校（加古川市）の生徒が開発した。商品名は「パクっと！麦（ばく）っと！ほんのりビタードーナツ」。3月9日から期間限定で販売される。今回の企画は、同校と製パン・製菓を手がけるオイシス（伊丹市）、JA兵庫南、兵庫県の4者による公民連携事業で、県が進める朝食など朝の活動を大切にする取り組み「HYOGOアサ＠プロジェクト」とも連動する。令和4年度から