長年付き合ってきた友人であっても、たった一つの言動で一気に「無理」となってしまうことがある。大阪府の女性（70代〜）から、高校時代からの友人グループの1人と絶縁したというエピソードが届いた。女性はかつて交際していた男性とは別の人と結婚したが、一方でその友人は、夫の浮気が原因で離婚を経験していたという。「人のお古の男は要らない」と言っていたはずの友人が……離婚後の友人は、かなり強気なことを言っていたよ