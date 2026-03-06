今日6日(金)は、天気が西から下り坂となるでしょう。日中に雨が降る九州や中国、四国は花粉の飛散が抑えられます。近畿から東北にかけては雨の降り出しが遅く、スギ花粉が大量に飛ぶでしょう。花粉症の方は、今日も万全な対策を心掛けてください。近畿・東海・関東・東北南部最も上の「極めて多い」ランク今日6日(金)は、低気圧が西から近づいてきます。九州北部や中国地方の早い所では朝から雨で、昼頃には九州南部や四国にも雨