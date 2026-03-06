歌手の沢田研二（７７）と「黒猫ＣＨＥＬＳＥＡ」のボーカルで俳優の渡辺大知（３５）がダブル主演するロック音楽劇「ガウディ×ガウディ」（作・演出マキノノゾミ＝３月１４〜２９日、東京・ＥＸシアター六本木、４月３〜７日大阪・梅田芸術劇場シアター・ドラマシティ）の稽古場ショットを５日、スポーツ報知が入手した。沢田と渡辺がスペインの建築家アントニ・ガウディを２人１役で演じる音楽劇。老いたガウディ（沢田）が