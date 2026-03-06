アイドル界屈指の野球好きとして知られる「モーニング娘。’２６」の牧野真莉愛（２５）が、５日に開幕したＷＢＣに熱視線を送っている。各国の超一流メンバーが名を連ね、史上最高レベルとの呼び声も上がる今大会。大ファンを公言しているヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（３３）も米代表として初出場が決まっており「すごくワクワクしています」と胸を躍らせている。牧野にとって、今回は難しい立場を強いられている。