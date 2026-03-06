巨人は３月１７日に東京ドームで行われるヤクルトとのオープン戦に、指原莉乃がプロデュースする女性アイドルグループ≒ＪＯＹ（ニアリーイコールジョイ）が登場すると発表した。当日はパフォーマンスに加え、球団公式マスコットガール「ヴィーナス」とのコラボダンスで会場を盛り上げる。ファーストピッチも行う予定となっている。実施内容は以下。・ジャビット、ヴィーナスとのコラボダンスと≒ＪＯＹによるパフォーマンス（