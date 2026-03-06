ＷＢＣに出場する侍ジャパンの巨人・大勢投手（２６）が５日、連覇に貢献する決意を示した。５日は都内で行われた非公開練習に参加。６日の台湾戦に向けて準備を整えた。守護神候補として期待される右腕は「自分が任されたところや求められたことをやりたい。そのためにしっかり準備をしていきたい」と力を込めた。２月２７日の壮行試合・中日戦（バンテリンＤ）では９回に登板したものの、右ふくらはぎをつって途中降板。状態