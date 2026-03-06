プロフィギュアスケーターの羽生結弦さん（３１）が座長を務めるアイスショー「羽生結弦ｎｏｔｔｅｓｔｅｌｌａｔａ２０２６」は７日から３日間、宮城・セキスイハイムスーパーアリーナで開催される。羽生さんは５日、宮城県内のスケートリンクでリハーサルに参加。メンテナンス期間を経て、昨年７月以来の登場となった。故郷での４年連続のショーで再始動。２０１１年３月の東日本大震災発生から１１日で１５年になる被災