漫才コンビ「笑い飯」の哲夫が５日、大阪市天王寺区の大阪市立美術館を訪問。スペシャルゲストとして開催中の「興祖微妙大師六百五十年遠諱記念特別展『妙心寺禅の継承』」を鑑賞し、芸能界屈指の仏教、お寺好きとしての知識で、同行したファンのみならず学芸員をもうならせた。哲夫が興味を示した展示物のひとつが、日本臨済宗中興の祖とされ「５００年に一人の英傑」とたたえられた白隠慧鶴（はくいんえがく）の書画。この「