◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第５節千葉―柏（７日・フクアリ）Ｊ１千葉は７日にホームで柏とＪ１の舞台で１７年ぶりの「千葉ダービー」を戦う。注目選手には今月３日に２３歳の誕生日を迎えたＭＦ猪狩佑真を挙げる。プロ２年目のボランチは今季リーグ戦３試合に出場。積極的なドリブルや縦パス、シュートでチームに勢いをもたらす選手だ。猪狩は「今年にかける思いは強い。相手どうこうより出た試合で結果を残す気持ちで