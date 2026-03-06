先週のオーシャンＳをペアポルックスで勝たせていただきました。昨年の高松宮記念以来のコンビ。正直、道中の位置取りなどは全く想定外だったのですが、今までとは違い、直線にかけた末脚勝負が自分でもビックリするほど、うまくいきました。次は高松宮記念。Ｇ１で楽ではありません。ただ、状態はまだ上がりそうですし、こういう競馬ができたことで幅が広がったのは大きな収穫。全力で挑んでいきます。中山記念のシャンパンカ