フジテレビの長寿音楽番組『SHIONOGI MUSIC FAIR』（毎週土曜後6：00）では、番組開始から62年を数える今年、3100回の放送を迎えたことを記念し、2月20日に記念コンサートが開催された。森山良子、郷ひろみ、さだまさしらおなじみのベテランアーティストをはじめ、森高千里、三浦大知、ゆず、倖田來未、井上芳雄、宮野真守、生田絵梨花、WEST.、NiziUら全12組27人が集結した。【写真】関西ジュニアの質問に元気よく応えるWEST.