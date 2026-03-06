アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃は5日も続き、イラン側の死者は1230人に上っています。イラン国営テレビは5日、先月28日から続くアメリカとイスラエルによる攻撃で、これまでに少なくとも1230人が死亡したと伝えました。犠牲者のほとんどは民間人だとしています。また、イスラエル軍はレバノンを拠点とする親イランのイスラム教シーア派組織「ヒズボラ」を標的にレバノンへの攻撃を行っていて、レバノン国営通信は少なく