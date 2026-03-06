医師の資格がないのに美容整形手術を行った疑いで、ミャンマー国籍の男2人が逮捕された。チー・チャン・コ容疑者（41）とソウ・ウィン・ナイン容疑者（30）は、医師の資格がないにも関わらず、2025年5月から2026年2月までの間、東京都内の自宅やビルの一室などで、女性3人にまぶたの切開や脂肪除去などの医療行為を行った疑いが持たれている。2025年6月、女性から「目が開けづらくなった」と警視庁に相談があり事件が発覚した。チ