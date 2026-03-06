3月6日放送の『それSnow Manにやらせて下さい』（以下、『それスノ』／TBS系）は「シンガポールSP」と題し、佐久間大介が幻の激レア動物探し、深澤辰哉と渡辺翔太が新企画「世界スピスピツアー」を行う。 （関連：新着MVランキング：Snow Man「オドロウゼ」MV解剖遊び心とダンスの融合、荒伊玖磨監督が仕掛けた“楽しさ”） ■「世界進出させて下さい」「渡辺翔太×不老不死」……さまざまな海外ロケ企画を展開