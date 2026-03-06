タレント大沢あかね（40）が5日までにインスタグラムを更新。イメージチェンジをした姿を投稿した。大沢は「春が来る気がして髪を切ったけど、、全然、来ませんやん」とコメント。髪をショートボブにカットした姿を披露した。この投稿にフォロワーからは「ドキドキが止まりません」「何しても可愛い〜」「どんな髪型でも似合う」とコメントが寄せられている。